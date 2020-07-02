«Высоких баллов и удачи». Подмосковным абитуриентам пожелали успешно сдать ЕГЭ
По ее словам, будет задействовано 186 пунктов, в том числе три на дому. В регионе организовали 264 площадки на весь период тестирований.
Начинается важный период для ребят, когда они должны в полной мере показать все свои знания. Я желаю каждому экзаменуемому удачи и самых высоких балловИрина Каклюгина.
Она подчеркнула, что безопасность максимально продумана. Все пункты проведения ЕГЭ предварительно проверили. Каждый уже оснащен «бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты».
Кроме того, организаторы пройдут тест на коронавирус и будут работать в масках и перчатках.
Следить за экзаменами будут 368 общественных наблюдателей, в том числе 61 представитель Российского союза молодежи. Ребята узнают результаты не позднее 17 июля.
А ранее рассказали, что страх заразиться коронавирусом не будет считаться уважительной причиной для пропуска ЕГЭ. Не удастся и пересдать экзамены для улучшения результата.