Проверять пункты проведения ЕГЭ начали в Подмосковье. Это 264 площадки
Прежде всего проверят оснащенность всех пунктов средствами защиты. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Главные критерии — соответствие требованиям по санитарным нормам и порядку проведения экзаменовИрина Каклюгина.
Она рассказала, что на каждой площадке подготовят дозаторы с антисептиками. Но вход сделают по отдельному графику, чтобы избежать очередей.
По словам Ирины Каклюгиной, особенно важно, чтобы каждый филиал был оснащен бесконтактными термометрами, масками, перчатками и обеззараживателями воздуха.
«Также мы организуем специальную рассадку выпускников — в шахматном порядке», — уточнила она.
Кроме того, организаторы пройдут тест на коронавирус и будут работать в масках и перчатках.
В этом году ЕГЭ стартует 3 июля. В первую очередь школьников протестируют по географии, литературе и информатике.
И стало известно, что страх заразиться коронавирусом не будет считаться уважительной причиной для пропуска ЕГЭ. Также не удастся пересдать экзамены для улучшения результата.