Школьникам не дадут пропустить ЕГЭ из-за страха перед COVID-19
Об этом рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев во время прямого эфира, в котором отвечал на вопросы выпускников, их родителей и учителей.
У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастьюАнзор Музаев.
Музаев подчеркнул, что расписание ЕГЭ уже утвердили и не будут переносит — нынешняя ситуация с коронавирусом в стране не дает повода откладывать экзамен на более поздний срок.
Он подчеркнул, что боязнь чего-то, что возможно, произойдет, не является «объективной причиной» для для государственной экзаменационной комиссии региона. Если ученик не придет на экзамен, он должен предоставить «веские документы», которые обоснуют, почему он не явился в назначенный день. Если таких бумаг у выпускника не будет, н не сможет прийти на летнюю пересдачу. Не получится и сдать ЕГЭ повторно, чтобы улучшить свой результат.
Врио главы Рособрнадзора отметил, что на входе всем будут измерять температуру — этим займутся медики. Именно они будут решать, допускать ли учеников на экзамен. При этом четкого ограничения числа школьников в одной аудитории не будет — главным критерием служит сохранение социальной дистанции между сдающими, учитывая размер помещения и расстановку в ней мебели.
Ранее стало известно, что школьники узнают результаты ЕГЭ до 15 августа.