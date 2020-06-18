Школьникам не дадут пропустить ЕГЭ из-за страха перед COVID-19

Страх заразиться новым типом коронавирусной инфекции не будет считаться уважительной причиной, по которой школьник может пропустить Единый государственный экзамен. Кроме того, пересдать ЕГЭ для улучшения результата будет нельзя.

Об этом рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев во время прямого эфира, в котором отвечал на вопросы выпускников, их родителей и учителей.

У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью Анзор Музаев.

Музаев подчеркнул, что расписание ЕГЭ уже утвердили и не будут переносит — нынешняя ситуация с коронавирусом в стране не дает повода откладывать экзамен на более поздний срок.

Он подчеркнул, что боязнь чего-то, что возможно, произойдет, не является «объективной причиной» для для государственной экзаменационной комиссии региона. Если ученик не придет на экзамен, он должен предоставить «веские документы», которые обоснуют, почему он не явился в назначенный день. Если таких бумаг у выпускника не будет, н не сможет прийти на летнюю пересдачу. Не получится и сдать ЕГЭ повторно, чтобы улучшить свой результат.

Врио главы Рособрнадзора отметил, что на входе всем будут измерять температуру — этим займутся медики. Именно они будут решать, допускать ли учеников на экзамен. При этом четкого ограничения числа школьников в одной аудитории не будет — главным критерием служит сохранение социальной дистанции между сдающими, учитывая размер помещения и расстановку в ней мебели.

Ранее стало известно, что школьники узнают результаты ЕГЭ до 15 августа.