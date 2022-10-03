Губернатор Подмосковья Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 15:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Губернатор Подмосковья Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации Губернатор Воробьев призвал качественно отвечать жителям Подмосковья о мобилизации пресс-служба губернатора МО

Читать 360tv в

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал давать жителям качественные разъяснения по вопросам о частичной мобилизации, которые поступают по горячей линии 122 и с помощью форм обратной связи. Глава региона прокомментировал доклад первого замминистра государственного управления, информационных технологий и связи региона Алексея Бирюкова о работе горячей линии, на которую позвонили уже более 52 тысяч человек.

«Горячая линия работает круглосуточно. Я очень надеюсь, что на все вопросы, которые поступают на 122 и с помощью форм обратной связи, все разъяснения будут качественно даваться», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Реклама

Горячая линия работает с 23 сентября, сейчас срок ожидания ответа сократился до восьми секунд, сообщил Бирюков. Для того чтобы получить информацию о мобилизации, необходимо нажать на кнопку 8. Специально для удобства ее сделали первой при дозвоне. Сейчас на горячей линии задействованы более 200 операторов, из них 170 — днем, 40 — ночью, 50 — в выходные. Все работают по своему графику. В зависимости от загруженности линии они корректируются.

Реклама

По словам Алексея Бирюкова, почти половина поступивших на данный момент вопросов — о том, кто подлежит мобилизации. Также спрашивают об условиях освобождения от нее, о порядке действий при получении повестки и о мерах поддержки. Поступают вопросы «Хочу служить — что нужно делать?», о подготовке мобилизованных и сборах, об ограничениях по выезду за границу, вопросы от работодателей.

«Для всех вопросов у нас собрано 280 типовых ответов. Их мы согласовали с Минобороны России. База обновляется ежедневно», — рассказал первый заместитель министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

0 0 0 0 0 0