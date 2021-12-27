Жителям Подмосковья напомнили о новых правилах выплаты пенсии в 2022 году

Правила выплаты пенсии в Московской области изменятся в 2022 году. Теперь ее будут назначать автоматически, а значит, жителям уже не потребуется куда-то приходить, чтобы подать заявление.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что с начала нового года пенсию по возрасту будут назначать проактивно, то есть в электронном виде.

Никуда ходить и подавать заявлений больше не потребуется Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что более двух миллионов жителей региона получат пенсию за январь досрочно — 29 и 30 декабря. А с 3 января начнется доставка пенсий «Почтой России».

Ранее жителям Москвы и Подмосковья назвали срок выплаты январских пенсий.