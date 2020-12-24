Почти 11 тысяч пар из Подмосковья получили выплаты к юбилею свадьбы

За 2020 год почти 11 тысяч подмосковных пар получили выплаты к юбилею совместной жизни. Оформить единовременную выплату могли супружеские пары, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 лет. Об этом рассказала Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

«Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», — уточнила Фаевская.

Для пар, которые отпраздновали золотую свадьбу, выплата составляет пять тысяч рублей. Для изумрудных юбиляров — шесть тысяч рублей, а для бриллиантовых — семь тысяч рублей. Если пара прожила вместе 70 лет и более, супруги получат девять тысяч рублей.

Выплату получает один из супругов, который прописан в Подмосковье.

«Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ», — подчеркнула министр.