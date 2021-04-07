Выплаты для детей из малообеспеченных семей изменились в Подмосковье. Как их получить

С начала месяца увеличился размер пособий для детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, а также порядок ее назначения. Об этом на пресс-конференции рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«С 1 апреля этого года изменился подход к размеру и правилам назначения пособий для детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Размер пособия увеличили для детей, чей доход с учетом уже назначенной суммы не достигает величины прожиточного минимума на члена семьи», — рассказала министр.

Насколько изменился размер пособий

По словам министра, теперь размер пособия может составлять не 50%, а 75 или 10% от прожиточного минимума на ребенка в Московской области.

«При назначении пособия теперь будут учитывать не только доходы, но и имущество семьи. При этом в составе семьи будут учитываться опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме», — добавила Фаевская.

Кроме того, компенсационные выплаты, получаемые родителями, которые ухаживают за детьми-инвалидами, не будут включать в доходы семьи.

Кто может претендовать на выплату

Выплату предоставляют малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека — это 13 531 рубль.

«Выплату назначают на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в такой семье. При этом и заявитель, и дети обязательно должны быть гражданами России и иметь постоянное место жительство в Подмосковье, которое подтверждается отметкой в паспорте», — сообщила Фаевская.

Министр обратила внимание, что выплата в Подмосковье начала действовать с января 2020 года. А сейчас меняется порядок ее назначения. Сам размер выплаты тоже может быть увеличен.

«В прошлом году это было 50%, а сейчас размер могут увеличить до 75% или 100%. В 2020 году размер выплаты составлял 6 344 рубля. На территории Подмосковья было 112 737 ее получателей», — рассказала она.

О трехступенчатой системе начисления

С 1 апреля можно подать заявление на перерасчет. И если семье будет назначена уже повышенная выплата — 75 или 100%, то ее пересчитают с 1 января 2021 года.

Например, если семья имеет право на выплату 75 или 100%, ей произведут перерасчет, начиная с 1 января 2021 года. Получается, что неважно, когда конкретно житель обратился за таким перерасчетом. Если человек обратился до конца года, то ему сделают перерасчет с января 2021 года. Пособие назначается на год с даты принятия решения по услуге.

«Услуга может быть оказана, начиная с 10 и заканчивая 35 рабочими днями. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи. Базовый размер — это 6 765,5 рубля. Если базовое пособие не позволяет семье достичь среднедушевого дохода на каждого человека, тогда будут назначать 75%, а это уже 10 148,25 рубля», — сказала министр.

Она отметила, что эта сумма не позволяет семье достичь среднедушевого дохода на каждого человека, тогда размер пособия будет равен 100% прожиточного минимума на ребенка. Это 13 531 рубль.

Семье достаточно подать документы один раз. Сделать это можно через портал госуслуг. Для этого одному из родителей нужно просто заполнить заявление.

«Все необходимые документы для назначения выплаты, в том числе о доходах семьи, мы будем запрашивать сами. То есть семье никаких справок, подтверждающих доходы, приносить не надо», — подчеркнула Фаевская.

Это означает, что семье никаких справок, подтверждающих доходы, приносить не нужно.

Какие критерии отказа появились

Помимо увеличенных размеров выплаты, появились новые критерии для отказа.

«Это связано с тем, что, когда выплату назначают, оценивают не только доходы семьи. Понятно, что раньше отказы были связаны, в основном, с тем, что доход семьи превышал среднедушевой на человека. А теперь оценивают и имущество семьи», — объяснила министр.

Поэтому выплату могут получать семьи, у которых среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума на человека.

«Второе условие — оценивают имущество. У таких семей может быть одна квартира любой площади. А если их две и более, то тогда оценивается площадь на каждого члена семьи. Она не должна превышать 24 квадратных метра», — пояснила Фаевская.

При этом, если помещение признали непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Помимо этого, не учитываются жилые помещения, которые занимают заявители, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, при которых невозможно совместное проживание людей в одном помещении и помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки.

«Плюс, например, если в семье есть больной туберкулезом и совместное проживание членов семьи невозможно, то такую жилую помощь мы, конечно, не учитываем», — добавила глава министерства.

Семья может иметь один дом любой площади. Или несколькими домами, но тогда площадь на каждого человека должна быть меньше 40 квадратных метров, уточнила министр. Если помещение было признано непригодным для проживания, оно тоже не учитывается при оценке нуждаемости. И не учитываются жилые помещения, занимаемые больными с тяжелыми формами хронических заболеваний.

«Также семья может обладать одной дачей, одним гаражом, машино-местом. Исключение только для многодетных семей. Они, например, могут иметь два машино-места. Или если в семье есть человек с инвалидностью. Семья может иметь один автомобиль или мотоцикл. Исключение для многодетных семей и семей с инвалидами. Там всего может быть по два», — добавила Фаевская.

Тем не менее существуют критерии, которые будут оценивать только с 2022 года. Это касается самоходной техники, катера или моторных лодок, а также сбережений людей. Эти три критерия будут оценивать только со следующего года.