Самым малообеспеченным семьям из Подмосковья повысят размер детских выплат

Порядок социальных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет изменили для жителей Подмосковья. Самые малообеспеченные семьи смогут получать повышенные суммы.

Закон приняли депутаты Мособлдумы. Ее председатель Игорь Брынцалов напомнил, что президентские выплаты на детей от трех до семи лет стали начислять с прошлого года.

Размер выплат составлял 50% прожиточного минимума. А теперь наиболее нуждающиеся семьи будут получать пособие в повышенном размере Игорь Брынцалов.

А указ, по которому в России станут по-новому начислять такие выплаты, подписал президент. После этого изменения внесли в соответствующий закон Подмосковья.

Кому положены пособия

Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в Подмосковье перечисляют для малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, а это 13 580 рублей.

Нуждающимся в социальной поддержке выплаты начисляют на каждого ребенка от трех до семи лет включительно.

Трехступенчатая система

Как рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, теперь пособия будут начислять по трехступенчатой системе.

Обычный размер выплаты равен 50% прожиточного минимума на ребенка. Если с его учетом доход на каждого члена семьи не доходит до прожиточного минимума, то выплата достигнет 75%.

В том случае, когда повышенный размер не позволяет вывести семью из разряда малоимущих, начислят 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В Подмосковье стандартный размер выплаты составляют 6765,5 рубля, повышенный — 10 148, а стопроцентный — 13 531.

С 1 апреля можно будет подать заявление на перерасчет. И если семье будет назначена уже повышенная выплата — 75 или 100%, то ее пересчитают с 1 января 2021 года.

Как подать заявление

Заявление на пособие можно подать через портал госуслуг или в МФЦ по месту регистрации.