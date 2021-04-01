Новый порядок выплат детям от 3 до 7 лет объяснили в Подмосковье. Инфографика

В Подосковье увеличат размер ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Новые перемены коснутся самых малообеспеченных семей — тех, доходы которых даже вместе с назначенной им суммой остаются ниже прожиточного минимума.

Теперь размер пособия может быть разным — 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. При этом минимальная сумма — 6 765,5 рубля.

Это объяснила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Она напомнила, что указ о новых правилах выплаты подписал Владимир Путин.

Что изменилось?

Обычный размер выплаты — 50% прожиточного минимума на ребенка. Если с его учетом доход на каждого человека в семье не достигает прожиточного минимума, выплата составит 75%. Это 10 148,25 рубля.

А в случаях, когда повышенный размер не позволяет вывести семью из разряда малоимущих, начислят 100% прожиточного минимума на ребенка, то есть 13 531 рубль.

Подать заявление на перерасчет выплаты можно после 1 апреля и до конца года Ирина Фаевская.

Заявление на пособие можно подать через портал госуслуг и МФЦ по месту регистрации. После принятия положительного решения перерасчет размера выплаты сделают с января 2021 года.