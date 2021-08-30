Президентскую выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей начнут перечислять на этой неделе. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что жители получат ее на личный банковский счет или через почтальона.

Тем, кому пенсия обычно приходит на банковский счет, деньги поступят 2 сентября, а остальным выплату начнут разносить в Подмосковье 3-го.

Тем, кому пенсию доставляют на дом, выплату принесет почтальон начиная с 3 сентября Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что 10 тысяч рублей придут всем получателям пенсии независимо от их возраста.

Средства поступят и военным пенсионерам, а также пожилым людям, которые получают пенсию по инвалидности или из-за потери кормильца.

«Получатели выплаты и те, кто проживает в интернатах. Таких жителей у нас свыше 8,5 тысячи. Важно, что они тоже получат выплату в полном размере», — уточнила Каклюгина.

Она объяснила, что с этой выплаты не будут вычитывать часть за проживание в интернате.