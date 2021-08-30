Вице-премьер Голикова заявила, что пенсионеры получат выплату 2 сентября

Единовременная выплата 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что план этих выплат, которые будут проводить по поручению президента России Владимира Путина, проработали детально. По словам Голиковой, помощь получат более 43 миллионов человек.

«Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся и отработанная практика», — подчеркнула заместитель председателя правительства.

Разовые выплаты получат все пенсионеры России без исключения. Деньги дадут и работающим россиянам пенсионного возраста, и тем, кто получает пенсию по инвалидности или по потере кормильца. Для получения выплат пенсионерам не придется предоставлять какие-либо справки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что всего на эти цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей. Он отметил, что это компенсация незапланированных расходов, с которыми люди столкнулись в период пандемии коронавируса.