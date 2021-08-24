Более 2 млн пенсионеров из Подмосковья получат президентскую выплату в сентябре

Все пенсионеры из Подмосковья получат президентскую выплату по 10 тысяч рублей в сентябре. Владимир Путин подписал указ 24 августа.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Первые выплаты поступят уже в сентябре. В Московской области ее получат более двух миллионов пенсионеров Ирина Каклюгина. Деньги придут автоматически. Пенсионерам не нужно писать заявления на получение выплаты. Она поступит всем жителям России, получающим пенсию по состоянию на 31 августа, в том числе и военным пенсионерам.