Подмосковье 20 марта 2023, 11:21 Выездные бригады врачей из НИКИ детства провели свыше 10 тысяч осмотров за год

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Бригады врачей НИКИ детства совершили 135 выездов в Подмосковье за год. Они посетили 57 городов и осмотрели свыше 10 тысяч юных пациентов. В этом году первый выезд медиков прошел в феврале.

Директор клиники Нисо Одинаева отметила, что при необходимости пациентов направляют на дополнительное обследование или госпитализацию.

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Мобильный комплекс НИКИ оборудован всем необходимым оборудованием для диагностики. Это аппараты УЗИ и ЭКГ. В состав бригады входят невролог, гастроэнтеролог, кардиолог и другие специалисты.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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