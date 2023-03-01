Важное 01 марта 2023, 10:33 Андрей Воробьев: около 400 участков выдали в новых поселках для врачей в Подмосковье

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Уже около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей, созданных в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что это очень востребованная мера поддержки. Поселки находятся в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.

Участки выдают по областной программе «Земля врачам» — запустить ее в 2022 году поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Сначала мы решили обустроить такие поселки на четырех пилотных территориях — это Домодедово, Ступино, Богородский и Сергиево-Посадский округа. Но сразу увидели запрос на новую меру поддержки и в других муниципалитетах, поэтому стали предоставлять участки врачам еще в Воскресенске», — сообщил он.

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Получить бесплатный участок земли могут медики, чей стаж работы по специальности в Подмосковье уже превысил три года.

Важно отметить, что речь идет не о пустой земле, а о поселках с готовой инфраструктурой, подведенными сетями. Водопровод, электричество, газ по президентской программе — это все предусмотрено. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что в поселках для врачей прокладывают дороги, обустраивают тротуары и готовят все необходимое для жизни.

«Уже 400 участков в таких поселках мы распределили. Надеюсь, что земля в Подмосковье станет хорошим стимулом для медиков, чтобы приезжать и оставаться работать в наших больницах и поликлиниках, строить здесь свое будущее», — отметил Андрей Воробьев.

Чтобы стать претендентом на землю, медицинский сотрудник может обратиться в администрацию своего городского округа или самостоятельно найти участок на кадастровой карте и затем подать заявку на «Госуслугах».

При составлении заявки потребуется указать координаты участка, должность и место работы. На оформление уходит 15 рабочих дней.

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