Выделенки для автобусов появились в 12 округах Подмосковья
Свыше 20 выделенок для автобусов сделали в Подмосковье. Они появились в первых 12 городских округах. Это облегчит движение на дорогах и ускорит прибытие общественного транспорта.
Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
Например, выделенка появилась в Ленинском округе. Теперь в микрорайоне «Бутово Парк — 2» улучшилась ситуация на выезде с Нового на Варшавское шоссе.
Мы продолжим работу — в ближайшее время приступим к организации выделенных полос на Молодежной улице в Химках и Звездной в Балашихе
Анна Кротова.
Обустройство выделенок в Подмосковье началось в конце мая. До конца года их будет уже 100. Они появятся на участках, где проходит от трех маршрутов транспорта.
Места, где уже появились такие полосы:
• Красногорск — Мякининское шоссе, улица Опалиха;
• Балашиха — Балашихинское шоссе, улица Пролетарская;
• Люберцы — Новорязанское шоссе, Зенинское шоссе;
• Мытищи — улица Борисовка, улица Юбилейная;
• Реутов — улица Транспортная;
• Руза — улица Советская в Тучкове;
• Дзержинский — Дзержинское шоссе;
• Химки — улица Кирова, Коммунальный проезд;
• Ленинский — съезд с Нового шоссе, выезд из «Пригорода Лесного»;
• Одинцово — улица Чистяковой, улица Свободы;
• Раменское — Фабричный проезд, Спортивный проезд;
• Ступино — улица Привокзальная, Преображенский проспект.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых выделенках в регионе.