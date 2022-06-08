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    08 июня 2022, 17:23

    Выделенки для автобусов появились в 12 округах Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Свыше 20 выделенок для автобусов сделали в Подмосковье. Они появились в первых 12 городских округах. Это облегчит движение на дорогах и ускорит прибытие общественного транспорта.

    Выделенки для автобусов появились в 12 округах Подмосковья | Изображение 1

    Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

    Например, выделенка появилась в Ленинском округе. Теперь в микрорайоне «Бутово Парк — 2» улучшилась ситуация на выезде с Нового на Варшавское шоссе.

    Мы продолжим работу — в ближайшее время приступим к организации выделенных полос на Молодежной улице в Химках и Звездной в Балашихе

    Анна Кротова.

    Обустройство выделенок в Подмосковье началось в конце мая. До конца года их будет уже 100. Они появятся на участках, где проходит от трех маршрутов транспорта.

    Места, где уже появились такие полосы:

    • Красногорск — Мякининское шоссе, улица Опалиха;

    • Балашиха — Балашихинское шоссе, улица Пролетарская;

    • Люберцы — Новорязанское шоссе, Зенинское шоссе;

    • Мытищи — улица Борисовка, улица Юбилейная;

    • Реутов — улица Транспортная;

    • Руза — улица Советская в Тучкове;

    • Дзержинский — Дзержинское шоссе;

    • Химки — улица Кирова, Коммунальный проезд;

    • Ленинский — съезд с Нового шоссе, выезд из «Пригорода Лесного»;

    • Одинцово — улица Чистяковой, улица Свободы;

    • Раменское — Фабричный проезд, Спортивный проезд;

    • Ступино — улица Привокзальная, Преображенский проспект.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых выделенках в регионе.