Выделенки для автобусов появились в 12 округах Подмосковья

Свыше 20 выделенок для автобусов сделали в Подмосковье. Они появились в первых 12 городских округах. Это облегчит движение на дорогах и ускорит прибытие общественного транспорта.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Например, выделенка появилась в Ленинском округе. Теперь в микрорайоне «Бутово Парк — 2» улучшилась ситуация на выезде с Нового на Варшавское шоссе.

Мы продолжим работу — в ближайшее время приступим к организации выделенных полос на Молодежной улице в Химках и Звездной в Балашихе Анна Кротова.

Обустройство выделенок в Подмосковье началось в конце мая. До конца года их будет уже 100. Они появятся на участках, где проходит от трех маршрутов транспорта.

Места, где уже появились такие полосы:

• Красногорск — Мякининское шоссе, улица Опалиха;

• Балашиха — Балашихинское шоссе, улица Пролетарская;

• Люберцы — Новорязанское шоссе, Зенинское шоссе;

• Мытищи — улица Борисовка, улица Юбилейная;

• Реутов — улица Транспортная;

• Руза — улица Советская в Тучкове;

• Дзержинский — Дзержинское шоссе;

• Химки — улица Кирова, Коммунальный проезд;

• Ленинский — съезд с Нового шоссе, выезд из «Пригорода Лесного»;

• Одинцово — улица Чистяковой, улица Свободы;

• Раменское — Фабричный проезд, Спортивный проезд;

• Ступино — улица Привокзальная, Преображенский проспект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых выделенках в регионе.