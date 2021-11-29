Эффективные решения для комфортных поездок. Воробьев рассказал о внедрении новых выделенок в Подмосковье

Выделенные полосы для общественного транспорта продолжают вводить в Московской области. Это необходимо, чтобы пассажиры такси и автобусов могли меньше стоять в пробках и везде успевать. В первую очередь выделенки появляются там, где они действительно необходимы.

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что на прошлой неделе прошел регулярный мониторинг качества общественного транспорта. Он показал, что пассажиры часто сталкиваются с одной проблемой: автобус не приходит по расписанию.

«Он задерживается, и это, безусловно, вызывает беспокойство у человека, который едет или на работу, или по своим делам. Хочу сообщить, что мы начали активное внедрение выделенных полос в ряде муниципалитетов. В частности, в Одинцове, в Химках мы уже начали эту практику», — подчеркнул он.

На этой неделе выделенная полоса появится по улице Чистяковой в Одинцове: с ее помощью получится в два раза сократить время пути из микрорайона Трехгорка к МЦД «Сколково». Кроме того, на днях заработает выделенка в Химках — она позволит доехать из Москвы в Старые Химки на 15 минут быстрее.

«Мы постараемся найти максимально эффективные и умные решения, чтобы общественный транспорт приходил вовремя. И чтобы качество его обслуживания было выше», — заключил глава региона.