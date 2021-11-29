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    29 ноября 2021, 14:40

    Эффективные решения для комфортных поездок. Воробьев рассказал о внедрении новых выделенок в Подмосковье

    Воробьев рассказал о внедрении новых выделенок в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Нина Петлинова

    Выделенные полосы для общественного транспорта продолжают вводить в Московской области. Это необходимо, чтобы пассажиры такси и автобусов могли меньше стоять в пробках и везде успевать. В первую очередь выделенки появляются там, где они действительно необходимы.

    Эффективные решения для комфортных поездок. Воробьев рассказал о внедрении новых выделенок в Подмосковье

    Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что на прошлой неделе прошел регулярный мониторинг качества общественного транспорта. Он показал, что пассажиры часто сталкиваются с одной проблемой: автобус не приходит по расписанию.

    «Он задерживается, и это, безусловно, вызывает беспокойство у человека, который едет или на работу, или по своим делам. Хочу сообщить, что мы начали активное внедрение выделенных полос в ряде муниципалитетов. В частности, в Одинцове, в Химках мы уже начали эту практику», — подчеркнул он.

    На этой неделе выделенная полоса появится по улице Чистяковой в Одинцове: с ее помощью получится в два раза сократить время пути из микрорайона Трехгорка к МЦД «Сколково». Кроме того, на днях заработает выделенка в Химках — она позволит доехать из Москвы в Старые Химки на 15 минут быстрее.

    «Мы постараемся найти максимально эффективные и умные решения, чтобы общественный транспорт приходил вовремя. И чтобы качество его обслуживания было выше», — заключил глава региона.