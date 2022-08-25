Вузы Подмосковья смогут принять участие в выставке образования в Узбекистане

Выставка «Образование и профессия» уже 13 лет проводится на территории Узбекистана с целью познакомить абитуриентов с различными вузами, в том числе московскими и подмосковными. Мероприятие дает возможность популяризировать российское образование и русский язык, а также увеличить экспорт образовательных услуг за пределы Российской Федерации.

В этом году подобная выставка учебных заведений уже проводилась в Узбекистане весной. Тогда вузы рассказали о себе в шести городах страны. Такие мероприятия, по мнению организаторов, очень важны, ведь они дают возможность одаренной узбекистанской молодежи получить информацию и поступить в лучшие институты и университеты.

В выставке традиционно участвуют образовательные учреждения и организации из разных стран мира, но основными всегда остаются вузы Российской Федерации. В этом году более 50 учреждений из России приняли участие в весенних показах.

Ближайшая выставка пройдет в несколько этапов в разных городах Узбекистана. Принять участие в мероприятии смогут и подмосковные учебные заведения. Предложение о сотрудничестве организаторы выставки направили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. При этом сообщается, что институты смогут выступить на стендах заочно — для этого создан штат специалистов, которые будут проводить коммуникации с абитуриентами на местах.

Первое событие в рамках выставочного сезона 2022–2023 годов состоится 26 сентября в Фергане. Затем участники переедут в Андижан и Наманган.

В Подмосковье существует высокий запрос на образование и науку. Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал программу льготной ипотеки для научных работников региона и социальные выплаты для учителей.