Еще 30 педагогов получат по миллиону рублей за трудоустройство в сельских школах Подмосковья

Педагоги, привлеченные в Подмосковье по программе «Земский учитель», начнут работать в 26 городских округах. Специалисты пополнят коллективы в сельских школах и маленьких городах.

«В Московской области завершен конкурсный отбор на участие в федеральной программе „Земский учитель“. В сентябре 30 педагогов придут на работу в школы региона. И уже до конца октября они получат по одному миллиону рублей», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Педагоги приехали в Подмосковье из разных регионов: Забайкальского, Пермского, Красноярского краев и многих других. За время существования программы «Земский учитель» в школы Московской области привлекли уже 101 педагога. Это позволяет компенсировать нехватку специалистов в сельских школах.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что приезжие учителя должны будут отработать в образовательном учреждении не менее пяти лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество школьников, которые придут в школы региона 1 сентября, превысит один миллион.