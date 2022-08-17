Воробьев анонсировал программу льготной ипотеки для научных работников Подмосковья

«Социальная ипотека» действует в регионе для учителей, врачей и работников спортивной сферы. Сотрудники научного предприятия «Дока-Генные технологии» в Дмитрове встретились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и спросили, нельзя ли включить в список ученых.

«С сентября мы запускаем не просто социальную ипотеку, потому что будет не совсем логично, что государство будет вам, ценному сотруднику, предоставлять социальную ипотеку, потому что собственникам мы уже достаточно средств инвестировали в предприятия. Поэтому справедливо будет, если они копейку добавят, мы копейку добавим с точки зрения компенсации — и девелопер, который тоже наш, подмосковный», — рассказал губернатор.

Так, научные сотрудники смогут получать квартиры на льготных условиях за счет сразу трех сторон: Подмосковья, предприятия и застройщика. Программу планируют запустить уже этой осенью.

Воробьев также добавил, что для ученых, которые работают в госинститутах, существуют сертификаты на квартиры. Для их получения организация должна номинировать работника.

«Если мы жемчужину нашли, то мы точно найдем сертификат. Главное, чтобы найти жемчужину. С сертификатами в этой части проблем мне будет. Поэтому мы ищем жемчужины и в образовании, и в здраве, и в науке. И понимаем, что удержать таких людей — просто наша прямая обязанность, показать, что мы дорожим», — подчеркнул губернатор.

Ранее Андрей Воробьев познакомился с предприятием. На нем не только производят картофель, но и занимаются селекцией и разработкой лекарств от болезней корнеплода.