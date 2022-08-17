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    17 августа 2022, 13:53

    Воробьев анонсировал программу льготной ипотеки для научных работников Подмосковья

    Александра Перепечаева

    «Социальная ипотека» действует в регионе для учителей, врачей и работников спортивной сферы. Сотрудники научного предприятия «Дока-Генные технологии» в Дмитрове встретились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и спросили, нельзя ли включить в список ученых.

    Воробьев анонсировал программу льготной ипотеки для научных работников Подмосковья | Изображение 1

    «С сентября мы запускаем не просто социальную ипотеку, потому что будет не совсем логично, что государство будет вам, ценному сотруднику, предоставлять социальную ипотеку, потому что собственникам мы уже достаточно средств инвестировали в предприятия. Поэтому справедливо будет, если они копейку добавят, мы копейку добавим с точки зрения компенсации — и девелопер, который тоже наш, подмосковный», — рассказал губернатор.

    Так, научные сотрудники смогут получать квартиры на льготных условиях за счет сразу трех сторон: Подмосковья, предприятия и застройщика. Программу планируют запустить уже этой осенью.

    Воробьев анонсировал программу льготной ипотеки для научных работников Подмосковья | Изображение 2

    Воробьев также добавил, что для ученых, которые работают в госинститутах, существуют сертификаты на квартиры. Для их получения организация должна номинировать работника.

    «Если мы жемчужину нашли, то мы точно найдем сертификат. Главное, чтобы найти жемчужину. С сертификатами в этой части проблем мне будет. Поэтому мы ищем жемчужины и в образовании, и в здраве, и в науке. И понимаем, что удержать таких людей — просто наша прямая обязанность, показать, что мы дорожим», — подчеркнул губернатор.

    Ранее Андрей Воробьев познакомился с предприятием. На нем не только производят картофель, но и занимаются селекцией и разработкой лекарств от болезней корнеплода.