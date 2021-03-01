Вторую смену в школе №16 Орехово-Зуева уберут благодаря пристройке

Пристройку к школе №16 открыли в Орехово-Зуеве. Она сможет принять 300 учеников. В будущем это полностью решит проблему со второй сменой в учреждении.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В новом корпусе, по ее словам, дети уже сели за парты.

Здание современное и имеет все необходимое для комфортного пребывания учащихся Ирина Каклюгина.

Помимо современных кабинетов, здесь предусмотрели большую столовую на 400 человек. В свободное после уроков время ребята смогут заниматься в различных секциях.

В учреждении появится десять кружков, включая занятия по робототехнике, хореографии, легкой атлетике и не только.

«Уверена, что в новых стенах ребятам будет интересно учиться», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

А ранее министр образования и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестили учеников Песковской школы в Коломне. Там ребята переехали в новый корпус, которого ждали четыре года, и это решило проблему со второй сменой.