Подмосковье 19 мая 2023, 09:24 Второй квартал достроили в подмосковном ЖК «Мытищи Парк» Группа "Самолет"

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Еще один жилой дом на 1275 квартир достроили в жилом комплексе «Мытищи Парк». Проект реализовывала группа «Самолет».

Как рассказали в Минжилполитики, площадь здания превысила 53 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместили коммерческие помещения. Квартиры в домах будут различаться по планировке — от студий до четырехкомнатных вариантов. Их передадут жильцам с отделкой и установленной сантехникой. В зданиях обустроили колясочные и установили мебель.

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Квартал будет огорожен и оборудован системой контроля и управления доступом. Во дворе установили детские площадки и зоны для занятий спортом и отдыха.

Жилой комплекс находится в Мытищах, в 10 километрах от МКАД. Рядом с ним — станция «Строитель», лесопарки и Пироговское водохранилище. Полностью проект реализуют в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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