Важное 02 мая 2023, 14:56 «Делаем прорыв». Андрей Воробьев — о благоустройстве парков в Лобне Андрей Воробьев: основные парки Лобни благоустроят в 2023 году

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Лесопарк и парк «Киово» в Лобне преобразятся в 2023 году, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с тем изменится облик еще трех ключевых мест отдыха в этом городском округе. Среди них два сквера и Центральный парк.

Лобненский лесопарк откроют после обновления в конце мая. Здесь обустроили пешие тропинки длиной в пять километров, детские и спортивные площадки, маршрут для велосипедных прогулок летом и лыжных — зимой. Появились кафе и пункты проката.

Проект благоустройства лесопарка в Лобне Проект благоустройства лесопарка в Лобне Проект благоустройства лесопарка в Лобне Проект благоустройства лесопарка в Лобне Проект благоустройства лесопарка в Лобне

Вместе с тем в 2023 году благоустроят территорию парка «Киово» и расположенного там озера. Это самая древняя часть Лобни, ее история насчитывает несколько веков.

В Лобне делаем прорыв в благоустройстве. Уже можно видеть изменения: сделали «Реку времени», начнем реконструкцию Центрального парка — это будет современное исполнение. Преобразим и парк «Киово». Андрей Воробьев

Губернатор подчеркнул, что в Лобне в этом году обязательно очистят озеро и улучшат облик лесопарка.

Парк «Киово» и другие места отдыха

«Киово» — значимое место отдыха, а озеро, расположенное здесь, — памятник природы федерального значения. Основной этап благоустройства парка завершится к сентябрю, а полное преображение — в середине октября.

В парке сделают современный памп-трек и спортивную площадку, где летом можно будет играть в футбол и баскетбол, а зимой кататься на коньках.

Проект благоустройства парка «Киово» в Лобне Проект благоустройства парка «Киово» в Лобне Проект благоустройства парка «Киово» в Лобне Проект благоустройства парка «Киово» в Лобне Проект благоустройства парка «Киово» в Лобне Проект благоустройства парка «Киово» в Лобне

Расчистят водоем, появится мостик для подхода к нему. Возведут мемориал — братскую могилу бойцов-защитников Москвы. Обустроят пешие тропинки, малые архитектурные формы, а лес очистят от сухостоя.

В этом году начнется благоустройство Центрального парка. В нем появятся танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, скейт-парк, детская и спортивная зоны, смотровые площадки у воды, места для отдыха и выгула собак.

Проект благоустройства Центрального парка в Лобне Проект благоустройства Центрального парка в Лобне Проект благоустройства Центрального парка в Лобне Проект благоустройства Центрального парка в Лобне Проект благоустройства Центрального парка в Лобне Проект благоустройства Центрального парка в Лобне Проект благоустройства Центрального парка в Лобне

Обновят в Лобне и два сквера. Один из них находится в микрорайоне Красная поляна. Второй сквер — имени ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Парк «Река времени» уже масштабно преобразился в Лобне. Проект его благоустройства победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Учли пожелания жителей.

Он находится в центре города. После благоустройства пространство наполнили смысловым содержанием, там можно прогуляться и узнать историю Лобни.

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