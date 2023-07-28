Подмосковье 28 июля 2023, 11:09 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 июля Комитет лесного хозяйства МО

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В среду 27 июля в Подмосковье выявили один лесной пожар на площади 0,01 гектара в Егорьевске. Его потушили в день обнаружения, задействовав пять машин и девять человек. До 30 июля в регионе сохранится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 28 по 30 июля на большей части территории региона у становится второй класс пожарной опасности. Местами риски снизится до первого класса.

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В пятницу и субботу в Подмосковье ожидается новая волна ливней и гроз. Температура воздуха поднимется до 21 градуса. Воскресенье в регионе станет ясно, воздух нагреется до 23 градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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