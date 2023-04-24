Важное 24 апреля 2023, 12:15 «Каждая минута имеет значение». Губернатор Подмосковья призвал усилить пожарную безопасность в лесах Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах Подмосковья

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение». В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

Губернатор обратил внимание, что, несмотря на все меры безопасности, весной и летом по-прежнему происходит пал травы и остаются угрозы возгорания лесов.

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«Лесов у нас более 40%, и похоже, что мы первые в стране сделали четырехуровневую систему [контроля]. И 127 камер, которые работают в режиме 360 градусов, позволяют нам на удалении до 30 километров точно качественно реагировать и выезжать на место», — сообщил Андрей Воробьев.

Также он напомнил, что в подмосковном Центре управления регионом внедрили систему выявления и ликвидации пожаров.

«Безусловно, есть централизованная система у нас в ЦУРе, а есть 19 лесничеств и 27 лесопожарных станций. Они видят только по своей части. Мы видим все, а 19 постов видят по своей части. Я прошу вас уделить внимание каждому из подразделений», — поставил задачу губернатор.

По его словам, необходимо убедиться, что работа слажена, все средства реагирования предусмотрены и правильно расположены.

Говорю это в начале весенне-летнего сезона, потому что вы помните, в прошлом году была большая, в том числе федеральная задача — ликвидировать пожары на территории Рязанской области. Здесь каждая минута имеет определяющее значение. Андрей Воробьев

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