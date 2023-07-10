Подмосковье 10 июля 2023, 10:46 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 июля Комитет лесного хозяйства МО

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В минувшее воскресенье в лесах Подмосковья выявили два пожара, распространившихся на площади 0,05 гектара. Их ликвидировали в Звенигороде и Шатуре. С 10 по 12 июля в регионе ожидают второй класс пожарной опасности.

На большей части территории Подмосковья с 10 по 12 июня ожидают второй класс пожарной опасности. Третий класс — в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Ногинском и Подольском лесничествах.

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Сегодня в Подмосковье ожидают переменную облачность, температура воздуха поднимется днем до 22 градусов и снизится до 17 во вторник и среду.

Жителям напомнили, что при обнаружении огня в лесу необходимо сразу сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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