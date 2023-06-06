Подмосковье 06 июня 2023, 11:07 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 6 и 7 июня Комитет лесного хозяйства МО

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Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 6–7 июня. В понедельник 5 июня в лесах не зафиксировали ни одного возгорания.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 8 августа на большей части территории региона ожидают второй класс пожарной опасности. В Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах спрогнозировали третий класс.

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В ближайшие дни воздух в Подмосковье прогреется до 21-23 градусов, вероятность осадков низкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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