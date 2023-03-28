Подмосковье 28 марта 2023, 17:54 Второй этап рекультивации начался на бывшем мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамске Мин ЖКХ

Читать 360tv в

Второй этап восстановления земель стартовал на полигоне «Ядрово» в Волоколамске. Работы стартовали на втором теле объекта — там устраивают экран и выполаживают откосы.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы по рекультивации ежедневно контролируются ведомством, а также специалистами аварийной службы и технадзора.

Реклама

«Строго контролируется исполнение проектно-сметной документации, осуществляется систематический контроль параметров окружающей среды с использованием специализированной аппаратуры», — отметили в пресс-службе.

Позже рабочие обеспечат электроснабжение полигона, установят противопожарную систему, запустят очистные сточные воды, канализационно-насосную станцию и блочный распределительный пункт, смонтируют систему водоснабжения и дизельную электростанцию. После этого в границах «северного» и «южного» тел полигона проведут благоустройство и установят ограждения. Завершить работы планируют до конца года.

Мусорный полигон «Ядрово» был закрыт в конце 2020 года, с тех пор он не работает и не принимает отходы. Объект включен в программу «Чистая страна», на его рекультивацию выделили свыше двух миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».