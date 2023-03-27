Подмосковье 27 марта 2023, 15:07 «Мартышкин труд». Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям Губернатор Подмосковья поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

Министр государственного управления Подмосковья Алексей Бирюков доложил, что с наступлением весны жители жалуются, когда «ямы устраняют в лужах». Об этом он рассказал во время заседания областного правительства.

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Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков подчеркнул, что асфальт класть в условиях такой влажности нельзя. Яму можно засыпать песчано-гравийной смесью, а после дождаться, когда дорога высохнет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил контролировать ситуацию.

«Я словосочетание употребил „мартышкин труд“. Докладываю, что количество воды, которое я видел на тех территориях, которые посетил на прошлой неделе, — огромное», — заявил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, если дорожники считают, что засыпать аварийную яму горячим асфальтом, чтобы просто отчитаться, — это хорошая идея, то, по сути, это не так. Лучше принять необходимые меры, чтобы вода ушла.

Андрей Воробьев призвал глав городских округов не оставлять без внимания такие вопросы, а также все обращения по любым темам, которые беспокоят жителей.

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