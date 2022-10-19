Всесезонный горнолыжный комплекс построят в Можайске в 2026 году | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 18:51 Всесезонный горнолыжный комплекс построят в Можайске в 2026 году

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Горнолыжный комплекс появится в Можайске в 2026 году. Для этого участок сельхозназначения перевели в земли промышленности для недропользования. Сейчас там находится карьер по разработке песка и щебня, после чего компания ООО «Тэка-Сервис» проведет рекультивацию и создаст спортивный объект.

Об этом сообщили в Минимуществе Подмосковья.

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Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что компания работает в Можайске с 2014 года. После завершения разработки Заслонинского месторождения песка и гравия, она проведет рекультивацию земли.

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«Проектом предполагается провести рекультивацию земель и в будущем организовать круглогодичный многофункциональный комплекс отдыха», — сообщила глава министерства.

Как сообщили в ведомстве, карьер затопят и организуют пруды для выращивания рыбы, создадут рельеф, подходящий для занятий экстремальными видами спорта, организуют зоны отдыха, места для занятий конным спортом и горнолыжный спуск.

Ранее глава Сергиева Посада доложил губернатору Андрею Воробьеву о ходе строительства школы и поликлиники в округе. Их планируют открыть досрочно.