Всесезонный горнолыжный комплекс построят в Можайске в 2026 году | 360°

19 октября 2022, 18:51
Всесезонный горнолыжный комплекс построят в Можайске в 2026 году
Горнолыжный комплекс появится в Можайске в 2026 году. Для этого участок сельхозназначения перевели в земли промышленности для недропользования. Сейчас там находится карьер по разработке песка и щебня, после чего компания ООО «Тэка-Сервис» проведет рекультивацию и создаст спортивный объект.
Об этом сообщили в Минимуществе Подмосковья.
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Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что компания работает в Можайске с 2014 года. После завершения разработки Заслонинского месторождения песка и гравия, она проведет рекультивацию земли.
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«Проектом предполагается провести рекультивацию земель и в будущем организовать круглогодичный многофункциональный комплекс отдыха», — сообщила глава министерства.
Как сообщили в ведомстве, карьер затопят и организуют пруды для выращивания рыбы, создадут рельеф, подходящий для занятий экстремальными видами спорта, организуют зоны отдыха, места для занятий конным спортом и горнолыжный спуск.
Ранее глава Сергиева Посада доложил губернатору Андрею Воробьеву о ходе строительства школы и поликлиники в округе. Их планируют открыть досрочно.
Строительство
Можайск
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