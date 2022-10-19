«Сдадим досрочно». Губернатору доложили о строительстве школ и поликлиники в Сергиевом Посаде | 360°

Важное 19 октября 2022, 11:43 «Сдадим досрочно». Губернатору доложили о строительстве школ и поликлиники в Сергиевом Посаде Глава Сергиева Посада рассказал о досрочном строительстве поликлиники и школ

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Более 30 тысяч жителей Сергиева Посада смогут лечиться в медицинском центре, который строят в городе Хотьково. Его планируют открыть досрочно: не в 2024 году, а к концу следующего. Об этом во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым доложил глава округа Михаил Токарев.

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На одной территории обустроят поликлинику, стационар и станцию скорой помощи.

«Я в этом году несколько раз был в Сергиевом Посаде. Знаю, что мы строим и поликлинику, и большая школа будет сдана. Сергиев Посад — на хорошем счету по качеству образования. Как ведется строительство объектов?» — спросил губернатор.

Глава Сергиево-Посадского округа сообщил, что сейчас в Хотькове одновременно идет строительство поликлиники и нового корпуса физтех-лицея, который входит в топ-10 школ Подмосковья.

В следующем году в районе деревни Зубачево построят школу на 550 мест. Она разгрузит школу № 21 и полностью решит проблему со второй сменой в Сергиево-Посадском городском округе.

«На сегодняшний день беспокойств нет. Вижу, что мы в концу 2023 года эти объекты сдадим точно», — отметил глава округа.

Токарев добавил, что в Сергиевом Посаде выполнили программу капитального ремонта школ, заявленных на этот год. Дети пришли учиться в обновленные корпуса уже 1 сентября.

Уникальный реабилитационный центр

На Пограничной улице построят реабилитационный комплекс, не имеющий аналогов в России, для слепоглухих инвалидов. Там же они смогут получить будущую профессию.

«По поручению президента мы строим много кампусов для детей, которые плохо видят и слышат. Глава государства уделяет особое внимание адаптации, заботе о таких детях и о взрослых тоже», — уточнил Андрей Воробьев.

По словам Михаила Токарева, это один из самых масштабных и важных проектов.

«Строительство растет на глазах, там уже идет перекрытие второго этажа. Контрактный срок — 2024 год, но я считаю, что к концу 2023-го эти работы будут сделаны», — отметил глава городского округа.

Центр реабилитации сможет принять жителей в возрасте от 18 до 35 лет не только из Московской области, но и из других регионов России. Одновременно там смогут проживать до 100 человек.

Для них построят три двухэтажных корпуса, предусмотрят бассейн, спортивную площадку, учебные мастерские и не только.

Губернатор Подмосковья выразил надежду на то, что все проекты выполнят вовремя. Вместе с тем он призвал главу округа активно привлекать новых специалистов в школы и больницы. Для этого существуют меры поддержки.

Вы, пожалуйста, будьте щедрыми на то, чтобы давать жилье тем, кто приезжает к нам работать. Нам нужны новые и подготовленные врачи. Уделяйте внимание. Андрей Воробьев

Ранее Андрей Воробьев рассказал про новые премии для врачей в Подмосковье.