Детей из Донбасса, которых временно эвакуировали в Россию, приняли несколько школ в Московской области. В их числе школа № 34 в Подольске. Ее ученики поддержали акцию по сбору гумпомощи для ДНР и ЛНР и рассказали губернатору Андрею Воробьеву, что, на их взгляд, важно учесть при отправке грузов из Подмосковья. Так они подключились к акции «Доброе дело», которую предложили их ровесники из гимназии имени Примакова.

Донбасс — личное

Ребята вместе с директором Инной Горкавой вышли на связь в ходе заседания правительства области. Среди участников встречи были школьники, приехавшие из Донецка и Макеевки.

«Сегодня рядом со мной мои ученики — ребята, приехавшие из Донбасса, и их одноклассники. Когда новые ученики появились в нашей школе, мы сразу начали адресно им помогать. А сегодня с удовольствием присоединимся к акции Примаковки, потому что для нас Донбасс — это личная история», — отметила Горкавая.

Суть акции в том, что школьники отправляют с грузом гуманитарной помощи рисунки и письма о дружбе, мире и добре.

Один из учеников родом из Донецка и понимает, как людям, которые находятся в Донбассе, нужна помощь. Его встретили в новой школе очень тепло, и ему хотелось бы, чтобы соотечественники могли нормально жить, а не выживать. Не бояться, что в дом попадет снаряд.

«Да, это очень важно для нас, потому что людям, которые находятся [там], очень плохо сейчас. Я очень рад, что им приносят гуманитарную помощь. Просто вода, еда, медикаменты — это реально важно», — добавил он.

Воробьев поблагодарил школьника и спросил, что можно было бы улучшить, по его мнению, при сборе гумпомощи. Мальчик ответил, что все необходимое уже делается, важно это продолжать. Но отдельно он отметил, что помимо продуктов питания и предметов первой необходимости можно было бы отправлять канцелярские принадлежности, потому что с ними тоже есть проблемы.

Его одноклассники рассказали, что были очень рады новому ученику и даже не ожидали, что он так быстро вольется в коллектив, будет принимать участие в разных школьных мероприятиях. Все постарались сделать так, чтобы ему было легко и комфортно.

Источник фото: телеканал «360»

«Знаете, всегда, когда переходишь в новую школу, часто ты немножко переживаешь в этом возрасте. И на новое место работы когда переходишь, тоже переживаешь за то, как тебя встретят. И вот то, как вас встретили, говорит о том, что благодаря преподавателям, ребятам — красивым и очаровательным — нет ни стресса, ни чего-то такого. Скорее, наоборот. Поэтому это вызывает особые чувства», — сказал губернатор.

Дотянуться до других городов

Еще одна школьница поинтересовалась, будет ли как-то расширена география доставки гумпомощи в Донбасс.

«А можно у вас спросить: пункты приема находятся только в Донецке или в каких-то других городах тоже? Допустим, в Горловке», — обратилась она к Воробьеву.

Глава региона рассказал, что доставлять гумпомощь Подмосковью помогает МЧС.

«Сейчас мы перегружаем на границе и везем в Донецк. Естественно, это не единственная точка будет. Уже было сказано про Мариуполь, Волноваху. Эта география будет расширяться», — ответил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Девочка пояснила, что ее бабушка Виктория Викторовна живет в городе Макеевка, в Центральном городском районе, в доме на 22-й линий. Ей почти 80 лет. Сын Виктории Викторовны сейчас служит в армии ДНР.

Раньше рядом с ее домом был рынок, но сейчас его закрыли, как и большие магазины.

«А в других магазинах — там, во-первых, цены поднялись, ну и ехать туда ей минут 40, не меньше. Ну 80 лет человеку, сами понимаете, ходить почти никуда не может. И очень нужны продукты, вода, средства личной гигиены, просто даже обычные салфетки, порошки стиральные», — сказала школьница.

Она добавила, что в городе часто отключают воду. Ее может не быть по три дня. Газа тоже почти нет, его часто перекрывают из-за обстрелов.

«И газа тоже почти нет, потому что боятся взрывов, а у нас рядом с домом школа и военкомат. И очень часто пытаются взорвать именно военкомат. И прилетает рядом с домом. Там, в общем, совсем никуда не выйдешь. Поэтому в Макеевку очень желательно — ни разу не получала она. Мы очень часто с ней общаемся — пока что все хорошо», — рассказала девочка.

Акция школьников

Акцию «Доброе дело», которую поддержали школьники из Подольска, предложили провести ученики гимназии имени Примакова. Они предложили ученикам со всей области подключиться к сбору гуманитарной помощи для Донбасса. Вместе с продуктами, предметами первой необходимости и медикаментами они передают волонтерам созданные своими руками добрые картинки о мире, дружбе и добре.

В прошлую субботу ученики гимназии встретились с известным блогером Владом Кобяковым из команды А4. На этой встрече они и выдвинули такую инициативу. Кобяков поддержал эту идею.

Источник фото: телеканал «360»

Об акции ребята рассказали по видеосвязи губернатору, отметив, что помощь может быть самой разной. Это могут быть и открытки, и письма. Гимназисты предложили всем школам Подмосковья присоединиться к их акции, чтобы делать доброе дело вместе.

«Мы надеемся, что наша помощь, наши добрые сердца помогут тем людям, которые сейчас действительно нуждаются в помощи», — отметила директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев поблагодарил директора и гимназистов за их неравнодушие и желание поднимать такие серьезные вопросы. Он обратился к главам муниципалитетов с просьбой уделить внимание акции детей.

«Очень важно, мне кажется, это и в семье обсудить. Кто-то может рисунок нарисовать, кто-то — помочь медикаментами, детским питанием. Мы постараемся до всех довести. Нас сейчас все главы слышат. Давайте попробуем», — сказал глава региона.

На платформе регионального движения «Волонтеры Подмосковья» можно посмотреть адреса пунктов сбора помощи, графики работы, контактные телефоны и получить всю информацию.