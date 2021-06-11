Всех жителей Дзержинского обеспечили качественной питьевой водой

В Дзержинском завершили пуско-наладочные работы третьего участка водовода от ВЗУ № 1. Специалисты произвели забор воды, результаты проб подтвердили, что подаваемая вода полностью соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ.

«В настоящее время все жители Дзержинского обеспечены чистой питьевой водой из „Мосводоканала“ — это более 56 тысяч человек. В течение недели будут завершены работы по благоустройству в местах строительства третьего участка водовода. И вопрос чистой воды в этом муниципалитете будет решен окончательно», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в городском округе Дзержинский был реализован весь комплекс работ по улучшению системы водоснабжения муниципалитета — были построены три новых участка водовода до водозаборных узлов № 3 и № 1 общей протяженностью 2,3 километра с последующим подключением к системе Мосводоканала.

Строительство сетей водоснабжения и реконструкция ВЗУ были осуществлены в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2024 годы, а также президентского проекта «Жилье и городская среда».