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    17 мая 2021, 14:35

    Всех жителей Дзержинского обеспечат качественной водой

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    Глава Дзержинского Сергей Будкин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о ходе реализации программы «Чистая вода». Изменения качества воды уже почувствовали многие жители.

    Всех жителей Дзержинского обеспечат качественной водой

    «По вашему поручению, Андрей Юрьевич, реализуется программа „Чистая вода“. У нас работа осуществлялась в три этапа. Первые два мы завершили. В результате 84% жителей обеспечили чистой водой», — рассказал Будкин.

    Со вторника в Дзержинском приступят к пусконаладочным работам на третьем этапе. Качество воды улучшится в домах еще на шести оставшихся улицах, сообщил глава округа.

    Всех жителей Дзержинского обеспечат качественной водой | Изображение 1

    «Полностью подключить Дзержинский к чистой воде мы планируем 27 мая», — доложил он.

    Зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что за последние недели от жителей Дзержинского не поступало жалоб на качество воды.

    «У нас в Дзержинском остался этот хвостик — шесть улиц. Можно посмотреть по ЦУР, „Инциденту“ — у нас жалоб о качестве воды по Дзержинскому в последние три недели нет», — сообщил Хромушин.

    До конца 2024 года в рамках проекта качественной питьевой водой обеспечат 675 тысяч жителей Подмосковья.