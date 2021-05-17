Всех жителей Дзержинского обеспечат качественной водой

Глава Дзержинского Сергей Будкин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о ходе реализации программы «Чистая вода». Изменения качества воды уже почувствовали многие жители.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, реализуется программа „Чистая вода“. У нас работа осуществлялась в три этапа. Первые два мы завершили. В результате 84% жителей обеспечили чистой водой», — рассказал Будкин.

Со вторника в Дзержинском приступят к пусконаладочным работам на третьем этапе. Качество воды улучшится в домах еще на шести оставшихся улицах, сообщил глава округа.

«Полностью подключить Дзержинский к чистой воде мы планируем 27 мая», — доложил он.

Зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что за последние недели от жителей Дзержинского не поступало жалоб на качество воды.

«У нас в Дзержинском остался этот хвостик — шесть улиц. Можно посмотреть по ЦУР, „Инциденту“ — у нас жалоб о качестве воды по Дзержинскому в последние три недели нет», — сообщил Хромушин.

До конца 2024 года в рамках проекта качественной питьевой водой обеспечат 675 тысяч жителей Подмосковья.