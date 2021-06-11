Более 2 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года отремонтировали 2118 подъездов в 50 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

Наибольшее число подъездов отремонтировали в Балашихе — 174, в Химках и Кашире — по 164, в Богородском округе привели к нормативному состоянию 134 подъезда.

Как отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, работы по ремонту ведутся практически во всех округах Подмосковья, на сегодняшний день в разной степени готовности находится порядка 2,3 тысячи подъездов.

Жители многоквартирных домов не только контролируют ход работ, но и могут проявлять полную творческую свободу при выборе цвета стен, оформления входной группы — вплоть до формы светильников и вида перил.

Всего в текущем году в регионе планируют отремонтировать порядка 13 тысяч подъездов в многоквартирных домах. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которая была запущена в 2016 году. За это время в Подмосковье обновили уже более 83 тысяч подъездов.