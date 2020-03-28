Всегда помнить о войне. Жители Подмосковья отправили больше 5 тысяч рисунков на конкурс «Открытка Победы»

Жители Московской области направили больше пяти тысяч рисунков для конкурса «Открытка Победы». Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс «Открытка Победы» проходил с 10 февраля по 27 марта. Свои варианты открыток направляли люди самых разных возрастов, но в основном школьники и студенты, к конкурсу присоединились и молодогвардейцы.

«Большая вовлеченность участников в конкурс еще раз доказывает тот факт, что тема Великой Отечественной войны важна каждому. О войне и Победе в ней надо говорить постоянно и особенно сейчас, когда все меньше остается ее участников и свидетелей. Надо стараться собирать малейшие крупицы памяти, пусть даже вам известны только фамилия и имя прадеда или прабабушки», — заметил первый заместитель секретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

Из-за того, что финал конкурса пришелся на эпидемию коронавируса по всему миру, главный приз решили изменить. Сначала победителя планировали отправить в экскурсионную поездку по городам-героям. Но, чтобы не подвергать никого опасности, победитель и призеры получат денежный приз — от трех до восьми тысяч рублей. Всем участникам, кроме того, вручат благодарственные письма и дипломы.

Для участия в конкурсе все желающие могли направить свои открытки организаторам до 27 марта. теперь эксперты до 17 апреля будут оценивать поступившие работы. Итоги подведут 25 апреля.