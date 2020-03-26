Воинские памятники и мемориалы отремонтируют в Балашихе до конца апреля

Воинские памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, отремонтируют в Балашихе до конца апреля. Об этом сообщил начальник отдела содержания территории и экологии управления ЖКХ администрации Балашихи Иван Костюшин.

«Ремонт памятников в Балашихе мы начали с 21 марта. По некоторым объектам проводятся масштабные работы. Например, на Аллее героев, где расположена статуя богини Победы Ники, меняют гранитную плитку и облицовочные материалы. У памятника боевой славы „Вечная память героям“ в микрорайоне Никольско-Трубецкой поменяют архитектурно-художественный облик, произведут замену бетона. Все воинские памятники и мемориалы будут отремонтированы и приведены в порядок до конца апреля», — сказал Иван Костюшин.

Он добавил, что всего приведут в порядок 55 воинских памятников. На большинстве из них снимут многослойное лакокрасочное покрытие, проведут чистку и благоустройство прилегающей территории. На ремонт воинских памятников в Балашихе выделено 35 миллионов рублей.

В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы.