Воинские памятники и мемориалы отремонтируют в Балашихе до конца апреля
«Ремонт памятников в Балашихе мы начали с 21 марта. По некоторым объектам проводятся масштабные работы. Например, на Аллее героев, где расположена статуя богини Победы Ники, меняют гранитную плитку и облицовочные материалы. У памятника боевой славы „Вечная память героям“ в микрорайоне Никольско-Трубецкой поменяют архитектурно-художественный облик, произведут замену бетона. Все воинские памятники и мемориалы будут отремонтированы и приведены в порядок до конца апреля», — сказал Иван Костюшин.
Он добавил, что всего приведут в порядок 55 воинских памятников. На большинстве из них снимут многослойное лакокрасочное покрытие, проведут чистку и благоустройство прилегающей территории. На ремонт воинских памятников в Балашихе выделено 35 миллионов рублей.
В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы.