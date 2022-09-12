Все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 14:16 Поделиться Telegram

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Viber Все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября Глава ГЖИ Подмосковья сообщила о завершении подготовки домов к отопительному сезону

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Московская область готовится к началу отопительного сезона. Тепло уже начало поступать в социальные объекты — школы, детские сады, больницы. Глава Госжилинспекции региона Ольга Федина доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что жилые дома будут готовы к запуску к 15 сентября.

«В первую очередь управляющие компании обследуют дымоходы, вентиляционные каналы, опрессовывают системы центрального отопления и утепляют трубопроводы. Устраняют неисправности стен, крыш, фасадов, фундаментов, укрепляют окна», — сообщила Ольга Федина.

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Она рассказала, что всего в регионе 54 тысячи многоквартирных домов. Паспорта готовности уже получили 45 тысяч из них, остальные будут готовы до конца недели, рассказала Федина. При этом ГЖИ уже проверила 40 тысяч документов и в 23 тысячах выявила нарушения. Их устранят до 15 сентября.

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«Еженедельно проводятся штабы по вопросам подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду. Мы провели восемь вебинаров с органами самоуправления и управляющими компаниями», — добавила глава ГЖИ.

В ходе подготовки домов специалисты следят за проводимыми работами и подписывают паспорта готовности. Позже документы проверяют в Госжилинспекции. Ольга Федина добавила, что проверки проводят при помощи мобильного приложения.

«Все выявляемые нарушения у нас грузятся в систему ЕДС и устраняются управляющими компаниями в соответствии со сроками», — рассказала она.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что отопление в социальные учреждения Подмосковья начнут подавать 12 сентября. Позже оно появится и в жилых домах.

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