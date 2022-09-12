Подмосковье 12 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Отопление придет в социальные учреждения Подмосковья в понедельник — Воробьев

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Отопительный сезон начнется в Московской области в понедельник. Тепло придет в социальные учреждения региона — школы, больницы, детские сады. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства.

«Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, а готовились мы заранее, мы начинаем подключать к теплу социальные объекты», — заявил губернатор.

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Андрей Воробьев заявил, что, несмотря на перепады температур и возможное потепление, социальные объекты должны подключить к отоплению уже сейчас, потому что они особенно в этом нуждаются. Он добавил, что вопросы подключения домов будут обсуждать с жителями региона онлайн, при помощи чатов и Telegram-каналов.

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«Нам очень важно чувствовать настроения жителей, потому что по опыту всегда делятся 50 на 50: кто-то хочет, чтобы включали, но за это нужно платить, а кто-то говорит, мол, подождите, не включайте», — объяснил он.

Воробьев заявил, что решение о включении отопления будет взвешенным и основанным на мнении жителей. Такую практику будут развивать дальше.

Губернатор также выделил проблему коммунальных аварий в регионе. Так, в Химках долгое время не было горячей воды. Воробьев поручил устранять такие ситуации оперативно.

«Таких случаев у нас не нужно допускать. Даже если есть авария, две недели — это очень много», — отметил глава региона.

Воробьев поручил завершить подготовку округов к зиме. Сейчас в Сергиевом Посаде, Рузе, Лотошине и Щелкове она составляет 90%.

Ранее Андрей Воробьев назвал города Подмосковья — аутсайдеры по проверкам газовой безопасности и поручил проводить в них проверки чаще.

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