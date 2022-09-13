Все социальные учреждения Реутова получили отопление | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 09:58 Поделиться Telegram

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Viber Все социальные учреждения Реутова получили отопление

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Отопление пришло во все социальные учреждения Реутова. Они получили тепло в минувшую пятницу, сообщил глава округа Станислав Каторов.

Глава Реутова напомнил, что по нормативам тепло начинают подавать, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов более пяти дней. По просьбам жителей таких условий стали не ждать и включить отопление в соцобъекты раньше.

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Станислав Каторов добавил, что жилые дома также скоро получат тепло. Это 378 зданий.

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«Не все квартиры могут получить тепло одновременно: продолжаются пусконаладочные работы. Однако, если у кого-то батареи будут оставаться холодными на протяжение длительного времени из-за воздушных пробок в системе или по другим причинам, прошу смело писать мне в Telegram-бот, и мы решим проблемы в кратчайшие сроки», — сказал глава Реутова.

Он добавил, что отопление будут включать поэтапно, потому что котельным нужно время на запуск и наполнение систем. До конца недели тепло получат все многоквартирные дома округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о подаче отопления в соцобъекты Подмосковья с понедельника, 12 сентября.

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