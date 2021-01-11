Все школы Подмосковья перешли на очное обучение

Занятия в школах Подмосковья теперь проходят по строгому регламенту. Разумеется, при входе всем измеряют температуру. Учителя обрабатывают руки антисептиком. Большинство сотрудников общеобразовательных учреждений носят маски, данное правило распространяется и на директора.

«Все сотрудники школы, которые не ведут индивидуальные занятия, должны быть в масках», — объясняет директор школы № 17 г. о. Красногорск Юлия Суворова.

Важное уточнение: педагоги, которые ведут обычные уроки в классе, могут находиться без маски. Необязательно это средство защиты и для самих учеников. А вот те преподаватели, которым приходится работать со школьником индивидуально, маску носить должны.

Источник фото: телеканал «360»

Весь день в полной экипировке приходится проводить и работникам пищевого блока.

«Каждые три часа мы меняем маску, перчатки, у нас все записывается», — рассказала заведующая производством школьной столовой Оксана Атамбаева.

Источник фото: телеканал «360»

Детей тоже кормят строго по очереди. А еще мы заметили, что на переменах вроде как по традиции шумно, но не многолюдно. Оказалось, это потому, что в связи с пандемией в школах появилось новое понятие — плавающая перемена. Чтобы не было большой толпы, классы выходят в коридор не все сразу.

«Этот класс сидит занимается своими делами в кабинете, пока у них нет уроков. Проходит время — эти дети идут к себе в класс, а следующие дети выйдут на перемену для того, чтобы можно было отдохнуть от класса. И так по очереди. На каждом этаже свой график», — объяснила директор школы № 17 г. о. Красногорск Юлия Суворова.

В целом первый учебный день в красногорской школе № 17 после каникул прошел нормально. Из почти тысячи учеников этой школы на занятия не вышли лишь 14 человек.

Но если вдруг 20% учащихся класса заболеет ОРВИ, весь класс тут же отправят на удаленку. То же самое произойдет, если хоть один ребенок окажется с диагнозом COVID-19.