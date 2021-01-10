Школы Подмосковья продолжат работать в очном режиме после каникул

Школы и детские сады Подмосковья продолжат работать в очном режиме с 11 января. Соответствующее поручение сделал губернатор региона Андрей Воробьев.

Школы и детские сады откроются в первый рабочий день 2021 года — 11 января. Колледжи начнут работать 13 января. Кроме того, в обычном режиме продолжат работать кружки и секции. При этом во всех образовательных учреждениях необходимо будет продолжать придерживаться правил безопасности.

Помещения будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться. Учителя должны будут носить маски во время индивидуальной работы с учениками. Все остальные сотрудники образовательных учреждений обязаны использовать средства защиты постоянно. Работники пищеблоков должны быть не только в масках, но и в перчатках.

Эти меры будут действовать до 1 января 2022 года. Двухнедельное дистанционное обучение объявляется в классе, если ковидом заболели 20% учеников. Всю школу отправляют на дистанционку при заболевании 30% школьников.

За все время пандемии в Подмосковье выявили 168 409 случаев коронавируса. Вылечить и выписать из больниц удалось уже 126 629 человек. Скончались после инфицирования 3093 пациента.