Три новых школы достроены и готовятся к открытию в Подмосковье

Новый корпус Видновской гимназии

Учебный корпус Видновской гимназии в Ленинском округе готовится к открытию, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В новом корпусе смогут обучаться 250 учеников. Помимо учебных кабинетов, в здании предусмотрены актовый и спортивный залы, а также пищеблок со столовой», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Площадь нового здания составила более 7,6 тысячи м². На прилегающей территории обустроена спортивная зона, установлены игровые площадки, а также оборудованы места для отдыха. Проектом учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Школу построили в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств бюджета.

Начальная школа в Серпухове

Новый учебный корпус школы № 7 на улице Фирсова в Серпухове, рассчитанный на 200 мест, готовится к открытию. Площадь нового здания составила более 3,4 тысячи м².

В новом корпусе смогут обучаться 200 учеников. В школе, помимо учебных кабинетов, есть актовый и спортивный залы, столовая. Рядом со зданием оборудованы спортивная и игровые площадки.

Школа была возведена в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Открытие нового корпуса позволит перевести обучение в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в одну смену.

Общеобразовательная школа в Электростали

Еще одну школу достроили в микрорайоне Северный-2 городского округа Электросталь. Подмосковный Минстрой выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«В новой школе смогут обучаться 825 учеников. Новый объект образования соответствует всем стандартам современной школы и оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью», — уточнил министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

В четырехэтажном здании школы общей площадью более 14 тысяч м², помимо просторных учебных классов и мастерских, предусмотрены столовая с пищеблоком, медпункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы.

Возле школы обустроено спортивное ядро, игровые площадки, оборудованы места для отдыха. Проектом учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Строительство школы в микрорайоне Северный-2 осуществлялось в рамках президентского нацпроекта «Современная школа» за счет средств бюджета, уточнили в пресс-службе Минстроя.

Ранее стало известно, что строительство школы на 154 места завершили в поселке Газопроводск городского округа Луховицы.