Тепло в дома Подмосковья начнут давать с 13 сентября

В Подмосковье начался отопительный сезон. Пробные топки были уже 10 сентября, а с 13 сентября начинается полноценный пуск тепла. Об этом на заседании подмосковного правительства с губернатором Андреем Воробьевым заявил Министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«В связи с предстоящим похолоданием мы приступили к пробным топкам уже в пятницу. Начинаем разгонять систему. С сегодняшнего дня, так как она инертная, она прогреется дня через три, мы уже начнем пуск тепла, чтобы при понижении температур в домах уже была комфортная температура», — сказал Александр Самарин.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что со среды в области начинается похолодание, и людей волнует вопрос тепла в домах.

«На прошлой неделе я на свою почту получал подобные обращения. Погода неустойчивая, нам нужно позаботиться, чтобы никто не простыл в многоквартирных домах и тепло было своевременно», — подчеркнул он.

Отдельно внимание глава Подмосковья обратил на состояние транспорта и дорожной техники.

«Зима не за горами, все должно быть на линии, должен быть осмотр проведен, чтобы мы были готовы выполнять эту большую, важную работу в зимний период», — отметил губернатор.

Самарин также подчеркнул, что энергосистема Подмосковья готова к зимнему периоду на 98,9%.