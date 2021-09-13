Отопительный сезон начался в московском регионе. Можно ли сэкономить на коммуналке?

В Москве и Подмосковье начинается отопительный сезон, в платежках у некоторых россиян могут появиться дополнительные траты — если счет за тепло не выставляют весь год. Сэкономить на центральном отоплении самостоятельно трудно, но если весь дом хочет перейти на более экономный режим, такая возможность есть. Как и в случае с другими коммунальными услугами, поможет счетчик.

Сроки включения

Уже сегодня, 13 сентября, в Подмосковье стали разгонять систему центрального отопления, в течение следующих трех дней тепло должно прийти в дома, заявил министр энергетики области Александр Самарин.

Того же графика собираются придерживаться и в столице — уже 13 сентября московские соцучреждения могут ждать тепла в батареях в связи с грядущим резким похолоданием. А в жилых домах батареи центрального отопления заработают до конца недели.

Прежде всего по установленным нормативам отопление включают для учебных заведений, поликлиник, больниц и других социальных учреждений, затем тепло идет в жилые дома, а уже потом — на промышленные предприятия.

Схема оплаты

С приходом тепла в квартиры ожидать увеличения сумм в платежках за коммунальные услуги стоит не всем. Как объяснила «360» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, есть два вида расчетов платежа за отопления: фактический, то есть когда платить нужно только в отопительный сезон, и схема 1/12, при которой весь год жильцы платят равными долями среднюю сумму за год.

«Эта сумма возникает исходя из показаний прошлого года. Берут показания прибороучета прошлого года, делят на 12, выставляют людям, а потом по итогам года смотрят температурный график, от которого в конечном итоге зависит наша платежка. И на следующий год происходит перерасчет», — объяснила Разворотнева.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Константин Крохин добавил, что даже если сейчас россияне могут не заметить существенного увеличения платежа, оно все же будет.

«Если у нас обычно отопительный период начинается в конце сентября или октябре, то сейчас начало сентября — за счет этого периода платежки будут больше», — отметил он.

Разворотнева добавила, что итоговая сумма за отопительный сезон необязательно будет выше, чем в прошлом году, так как температурный график может все уравнять. Его управляющая компания и ресурсоснабжающая компания должны предоставить в конце отопительного сезона.

Как сэкономить?

По мнению Константина Крохина, единственная реальная возможность сэкономить на платежах заключается в том, чтобы взять управление домом в свои руки, например, через ТСЖ. Иначе контролировать несоответствия между уровнем отопления и температурным режимом практически невозможно.

Объем тепла зависит от температуры на улице и от компании — если за этим не следят, ресурсники пытаются топить по полной вне зависимости от того, какая на улице температура, и тогда, конечно, нагорает много Светлана Разворотнева.

Для того, чтобы пространства для махинаций было меньше, а платежки отражали реальный объем потребляемого домом тепла, в доме должны стоять приборы погодного регулирования — они корректируют отопление в зависимости от температуры на улице или в помещении. Такое оборудование ставится сразу на весь дом. По словам Разворотневой, они могут сэкономить до трети всей суммы за отопление.

А вот регулятор подачи тепла на батарее внутри квартиры необязательно снизит показания в платежке, уверен Крохин. Эффективнее всего в целях экономии работает индивидуальный прибор учета тепла, но чтобы это работало, ими должны быть оборудованы все батареи в доме. В старых же домах с вертикальной разводкой труб отопления такое и вовсе невозможно.

При этом недобросовестные компании иногда обманывают россиян — топят слишком сильно. Тогда люди зачастую просто открывают окна, чтобы нормализовать температуру в доме, так что деньги за отопление буквально уходят в окно. По нормативам же температура в помещении должна быть не более 24 градусов.

«Если в квартире жарко, можно каждый день составлять акты о том, что не соблюдаются санитарные нормы, вызывать аварийно-диспетчерскую службу и на основании этого требовать перерасчета. Но реально ни у кого нет столько времени, сил и упорства», — заключила Разворотнева.