Волонтеры Конституции появились в Подмосковье. Как жителей информируют о голосовании

В Подмосковье о голосовании по поправкам в Конституцию жителей информируют волонтеры. Они работают на улицах, в парках. Их задача — информирование и никакой агитации.

На стенды добровольцев люди реагируют по-разному. Но ребята на провокации не ведутся, в конфликты не вступают, а вот на вопросы отвечают с удовольствием.

Прохожие заинтересованно смотрят на стенд, но подходят редко. Волонтеры все время работы могут находиться только рядом со стендом. Поход по парку уже считается агитацией. Высказывать свое мнение и навязывать буклеты тоже нельзя.

Волонтеры Конституции будут информировать людей ежедневно до 1 июля.

Подробности — в сюжете канала «360».