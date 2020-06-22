    22 июня 2020, 22:02

    Волонтеры Конституции появились в Подмосковье. Как жителей информируют о голосовании

    Алена Собкалова, Натали Владимирова

    В Подмосковье о голосовании по поправкам в Конституцию жителей информируют волонтеры. Они работают на улицах, в парках. Их задача — информирование и никакой агитации.

    На стенды добровольцев люди реагируют по-разному. Но ребята на провокации не ведутся, в конфликты не вступают, а вот на вопросы отвечают с удовольствием.

    Прохожие заинтересованно смотрят на стенд, но подходят редко. Волонтеры все время работы могут находиться только рядом со стендом. Поход по парку уже считается агитацией. Высказывать свое мнение и навязывать буклеты тоже нельзя.

    Волонтеры Конституции будут информировать людей ежедневно до 1 июля.

    Подробности — в сюжете канала «360».