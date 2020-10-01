Все кружки и секции в Подмосковье продолжат работу в обычном режиме

Все кружки и секции в Подмосковье продолжат свою работу в обычном порядке. Министр образования региона Ирина Каклюгина попросила соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Что касается дополнительного образования, кружков и секций, то они как работали раньше, так и будут работать. Все кружки и секции у нас планово продолжают свою работу Ирина Каклюгина.

Глава ведомства обратилась к педагогам дополнительного образования и детям с просьбой соблюдать предусмотренные в связи с коронавирусом меры безопасности.

Как дети ходили на балет, на хоккей, футбол, шахматы, так они и будут туда ходить, потому что допобразование у нас имеет непрерывный цикл Ирина Каклюгина.

В подмосковных школах с 5 октября будут пристальнее следить за состоянием учеников. На входе в образовательное учреждение им обязательно измерят температуру. Тех, у кого она окажется выше 37 градусов, на занятия не пустят.

Специфику работы школ Московской области Ирина Каклюгина описала на брифинге, трансляцию которого вел «360». Новый учебный год в регионе начался в традиционном формате.

В Московской области, по последним данным, подтвердили 73 602 случая коронавируса. С начала эпидемии выздоровели 56 252 инфицированных, скончались 1338.