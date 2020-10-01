Как будут работать школы в Подмосковье. Онлайн-трансляция брифинга министра образования

Уже месяц подмосковные школьники посещают занятия с соблюдением мер безопасности и по новым правилам. О специфике работы школ рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Весной все школы Подмосковья перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. К осени ситуацию удалось стабилизировать, поэтому новый учебный год в регионе начался в традиционном формате. При этом в учебных заведениях строго придерживаются правил защиты. У школьников появилось индивидуальное расписание, больше нельзя ходить из одного класса в другой, а при входе в здание нужно обязательно измерить температуру.

Ранее главный санитарный врач региона Ольга Микаилова отметила, что по заболеваемости в школах нет критической ситуации. При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проследить за развитием ситуации до конца недели и проинформировать жителей в случае каких-либо изменений.

Всего в Московской области зафиксировали 73 602 случая заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования уже 56 252 человека, скончались — 1338.