В школах Подмосковья усилят температурный контроль

Контроль за состоянием детей в школах Подмосковья усилят с 5 октября. Детей с температурой выше 37 градусов не будут пускать на занятия. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Планируется усиление в степени контроля. Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться министерством образования во всех школах Московской области Ирина Каклюгина министр образования Подмосковья.

По словам Каклюгиной, на входе в школы будут обязательно измерять температуру. Если ребенок пришел с температурой выше 37 градусов, он не допускается на занятия.

«Важно, чтоб администраторе на входе в школе эту температуру фиксировали. Мы будем следить, чтобы это исполнялось», — рассказала министр.

Она добавила, что под ударом из-за коронавируса находятся именно учителя, так как дети обычно переносят COVID-19 бессимптомно. В связи с этим педагогам рекомендовали использовать маску при близкой работе со школьниками.

«Безусловно, проветривание и дезинфекция помещений — это к персоналу школы. Мы будем проверять это в каждой школе Московской области дополнительно, начиная с понедельника», — сказала Каклюгина.