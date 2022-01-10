Все дорожные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада

Почти три тысячи машин задействовали в расчистке дорог Подмосковья от снега. Жителей предупредили о наледи и сильных осадках. Все службы перешли на усиленный режим работы.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что в очистке и обработке дорог региона задействовали более 2,7 тысячи машин.

Областной оперштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожные условия, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов Алексей Гержик.

В Минтрансе Подмосковья водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Их призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать.

«Дорожные службы Московской области с 9 января перевели на усиленный режим в связи со снегопадом», — подчеркнули в областном Минтрансе.

В понедельник, 10 января, в области прогнозируют сильный снег, метель и гололедицу. Ночью температура упадет до −10 градусов.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали аномальную изменчивую погоду. В ночь на 13 января температура опустится до −20 градусов, а это на четыре-пять градусов ниже нормы.

На этой неделе снегопады накроют Московскую область вслед за Москвой. В некоторых округах ожидается метель.