Снегопад и гололедица придут в Подмосковье на этой неделе

Вслед за Москвой обильные снегопады накроют и Подмосковье. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на первой послепраздничной неделе настоящая зима ожидает всю Центральную Россию.

МЧС Московской области предупредило жителей и гостей региона о сильном снеге. По данным ведомства, в некоторых районах ожидается метель.

На дорогах на утро, 10 января, прогнозируются снежные заносы и гололедица, поэтому автомобилистов призвали быть предельно осторожными и внимательными, и, по возможности, отказаться от передвижения по городу на машине.

Предупреждение начало действовать вечером в воскресенье, 9 января, и продолжится до 12:00 понедельника, 10 января.

В первый день послепраздничной рабочей недели в Москве начнутся непрерывные снегопады с общим количеством осадков 9-14 миллиметров, отметил Тишковец. По его словам, это составляет треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года.

Осадки станут слабее во вторник и среду, отметил синоптик. Но уже в пятницу погода начнет меняться. Прогнозируется штормовой ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, а давление будет аномально низким.

В столицу уже пришли снег и метель. В некоторых районах Москвы всего за несколько часов выпало до двух сантиметров осадков. Городские службы приступили к расчистке проезжей части и тротуаров.